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ЄС не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованих територіях України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російський паспорт
Фото: Depositphotos

Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, видані на незаконно окупованих територіях України та Грузії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Зазначається, що російські документи, надані мешканцям захоплених регіонів, не можуть використовуватися для отримання віз або в’їзду до Шенгенської зони.

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– Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів, – йдеться у заяві Європейської ради.

Цей крок ще має бути офіційно підписаний Європейським парламентом та державами-членами ЄС.

У ЄС наголосили, що систематична видача російських паспортів в окупованих регіонах є порушенням міжнародного права, територіальної цілісності та незалежності України.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині окупанти змушують місцеве населення брати російські паспорти. Тим, хто відмовляється – погрожують виселенням з області на територію Російської Федерації.

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