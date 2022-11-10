ЄС не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованих територіях України
Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, видані на незаконно окупованих територіях України та Грузії.
Про це йдеться у заяві Ради ЄС.
Зазначається, що російські документи, надані мешканцям захоплених регіонів, не можуть використовуватися для отримання віз або в’їзду до Шенгенської зони.
– Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів, – йдеться у заяві Європейської ради.
Цей крок ще має бути офіційно підписаний Європейським парламентом та державами-членами ЄС.
У ЄС наголосили, що систематична видача російських паспортів в окупованих регіонах є порушенням міжнародного права, територіальної цілісності та незалежності України.
Раніше стало відомо, що на Херсонщині окупанти змушують місцеве населення брати російські паспорти. Тим, хто відмовляється – погрожують виселенням з області на територію Російської Федерації.