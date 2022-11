Втеча російських окупаційних військ з Херсону та правобережжя Дніпра є ще однією стратегічною поразкою РФ у розв’язаній проти України повномасштабній війні.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Воллес уточнив, що захоплення міста було єдиною стратегічною метою, якої армія РФ змогла досягнути на початку повномасштабного вторгнення в лютому.

Міністр нагадав, що за час широкомасштабної війни російська армія зазнала великих втрат, а Росія досягнула лише приниження та міжнародної ізоляції.

Воллес додав, що контрнаступ ЗСУ на фронті триватиме, а Велика Британія та міжнародна спільнота продовжать надавати допомогу нашій державі.

Defence Secretary @BWallaceMP response to the Russian withdrawal from Kherson. pic.twitter.com/8MuhNT1xTD

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 12, 2022