Листопад, 12 в 14:40

Втеча російських окупаційних військ з Херсону та правобережжя Дніпра є ще однією стратегічною поразкою РФ у розв’язаній проти України повномасштабній війні.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

– Оголошений Росією відхід з Херсону знаменує для них ще один стратегічний провал, – наголосив він.

Воллес уточнив, що захоплення міста було єдиною стратегічною метою, якої армія РФ змогла досягнути на початку повномасштабного вторгнення в лютому.

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– Тепер, коли він також зданий, прості мешканці Росії повинні запитати себе: Навіщо все це було потрібно? – сказано в заяві.

Міністр нагадав, що за час широкомасштабної війни російська армія зазнала великих втрат, а Росія досягнула лише приниження та міжнародної ізоляції.

Воллес додав, що контрнаступ ЗСУ на фронті триватиме, а Велика Британія та міжнародна спільнота продовжать надавати допомогу нашій державі.

– Хоча відступ (військ РФ, – Ред.) і радує, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, що зберігається, – підсумував Воллес.

Defence Secretary @BWallaceMP response to the Russian withdrawal from Kherson. pic.twitter.com/8MuhNT1xTD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 12, 2022

Як відомо, 11 листопада українські військові зайшли до Херсону. Перед цим з міста під натиском Збройних сил України втекли підрозділи російської армії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, звільнення міст і сіл Херсонщини триває. Передові підрозділи ЗСУ подекуди вже дійшли до правого берега Дніпра.