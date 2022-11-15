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РФ має забратися з України та припинити варварську війну – Сунак на саміті G20

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Виступаючи на першому засіданні саміту G20 на Балі, яке було закритим для журналістів, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росія повинна “забратися з України та припинити цю варварську війну”.

Глава британського уряду також розкритикував відсутність президента Росії Володимира Путіна.

– Примітно, що Путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися. Тому що найбільша зміна, яку хтось може зробити, це сама Росія, якщо вона піде з України та припинить цю варварську війну, – сказав Сунак.

Президент Володимир Зеленський сьогодні вже виступив перед лідерами G20, які зібралися на Балі, назвавши 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

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Джерело: Sky News
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