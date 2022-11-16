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Ракети не впали б в Польщі, якщо б РФ не бомбила українські міста – засновник Bellingcat

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ракети не впали б в Польщі, якщо б РФ не бомбила українські міста – засновник Bellingcat

Ракети, які впали на території Польщі, не були б випущені, якщо б Росія не атакувала українські міста.

Про це у Twitter заявив засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Однак, за його словами, безвідповідально стверджувати, що саме російська ракета впала в Польщі, не маючи відповідних доказів.

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– На даний момент я думаю, що будь-хто, хто каже, що російська ракета потрапила до Польщі, на підставі наявних даних, виявляє безвідповідальність. Але ми все ж таки можемо визнати, що ці ракети ППО не були б випущені, якби Росія не бомбила українські міста, – написав він.

Нагадаємо, що 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Анджей Дуда заявив, що немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну.

Наразі Польща не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Фото: Visegrad 24

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