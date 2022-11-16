Листопад, 16 в 13:56

Ракети, які впали на території Польщі, не були б випущені, якщо б Росія не атакувала українські міста.

Про це у Twitter заявив засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Однак, за його словами, безвідповідально стверджувати, що саме російська ракета впала в Польщі, не маючи відповідних доказів.

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