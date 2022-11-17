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Назвали PEACE Дец: литовці придбали для України морський дрон за $250 тисяч

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Морський дрон від Литви

Литовці придбали для Збройних сил України морський дрон за $250 тис. Безпілотник отримав назву PEACE Дец: саме вона під час голосування в мережі набрала найбільшу кількість голосів.

Про це поінформував у своїх соціальних мережах литовський журналіст Андрюс Тапінас, який разом із жителями Литви збирав кошти.

Так, 11 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив, що наша країна створить перший у світі флот морських дронів. Кошти на нього вирішили збирати через фандрейзингову платформу United24.

Зараз дивляться

На заклик відгукнувся Андрюс Тапінас. Спочатку журналіст поінформував, що литовці зібрали $250 тис. на “подарунок для Путіна” – безпілотник для майбутнього українського флоту морських дронів. Кошти для його придбання перевели через United24.

Згодом Тапінас запустив голосування в соцмережі Facebook, щоб обрати назву для дрона.

І ось сьогодні журналіст офіційно оголосив, що безпілотник уже придбали, і він отримав назву PEACE Дец. Тапінас зробив іронічний натяк щодо Чорноморського флоту РФ.

– Це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 тис. І з приголомшливими 12 тис. голосів лише за кілька годин він отримав назву PEACE Дец. Наші найкращі “побажання” миру Чорноморському флоту РФ, – зазначив Тапінас у своєму Twitter.

Це перший морський безпілотник, придбаний для України іншою державою.

– Проголосували, обрали, відправили до Києва… “Запрошення” Литви до миру незабаром відпливе до Чорного моря разом із першою флотилією з шести морських безпілотників, – уточнив журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Тапінас додав, що зараз литовці збирають кошти на другий морський дрон. Наразі вже зібрано €149 тис., або 62% від вартості безпілотника.

Як відомо, головне завдання флоту морських дронів – захистити акваторію Чорного та Азовського морів, а також мирні міста від крилатих ракет РФ, які російські війська запускають зі своїх кораблів. Українська влада очікує, що новий флот також допоможе розблокувати зерновий коридор, який періодично намагається заблокувати Росія.

Загалом до флоту мають увійти 100 дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 млн грн.

Перший морський дрон, закуплений в рамках платформи United24, отримав назву Херсон.

На сайті Офісу президента наголошується, що морський дрон є засекреченою та унікальною українською розробкою. Безпілотник має систему автопілотування, відеопідсистеми (наприклад, нічного бачення), резервні модулі зв’язку та бойову частину, оснащений спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ.

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Джерело: Twitter-акаунт Андрюса Тапінаса, Facebook Андрюса Тапінаса

Фото: Andrius Tapinas/Twitter

Джерело: Офіс президента
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