Литовці придбали для Збройних сил України морський дрон за $250 тис. Безпілотник отримав назву PEACE Дец: саме вона під час голосування в мережі набрала найбільшу кількість голосів.

Про це поінформував у своїх соціальних мережах литовський журналіст Андрюс Тапінас, який разом із жителями Литви збирав кошти.

Так, 11 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив, що наша країна створить перший у світі флот морських дронів. Кошти на нього вирішили збирати через фандрейзингову платформу United24.

На заклик відгукнувся Андрюс Тапінас. Спочатку журналіст поінформував, що литовці зібрали $250 тис. на “подарунок для Путіна” – безпілотник для майбутнього українського флоту морських дронів. Кошти для його придбання перевели через United24.

Згодом Тапінас запустив голосування в соцмережі Facebook, щоб обрати назву для дрона.

І ось сьогодні журналіст офіційно оголосив, що безпілотник уже придбали, і він отримав назву PEACE Дец. Тапінас зробив іронічний натяк щодо Чорноморського флоту РФ.

It is official.

Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it “PEACE Дец”

Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet

Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022