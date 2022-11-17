Листопад, 17 в 12:18

Литовці придбали для Збройних сил України морський дрон за $250 тис. Безпілотник отримав назву PEACE Дец: саме вона під час голосування в мережі набрала найбільшу кількість голосів.

Про це поінформував у своїх соціальних мережах литовський журналіст Андрюс Тапінас, який разом із жителями Литви збирав кошти.

Так, 11 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив, що наша країна створить перший у світі флот морських дронів. Кошти на нього вирішили збирати через фандрейзингову платформу United24.

Зараз дивляться

На заклик відгукнувся Андрюс Тапінас. Спочатку журналіст поінформував, що литовці зібрали $250 тис. на “подарунок для Путіна” – безпілотник для майбутнього українського флоту морських дронів. Кошти для його придбання перевели через United24.

Згодом Тапінас запустив голосування в соцмережі Facebook, щоб обрати назву для дрона.

І ось сьогодні журналіст офіційно оголосив, що безпілотник уже придбали, і він отримав назву PEACE Дец. Тапінас зробив іронічний натяк щодо Чорноморського флоту РФ.

– Це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 тис. І з приголомшливими 12 тис. голосів лише за кілька годин він отримав назву PEACE Дец. Наші найкращі “побажання” миру Чорноморському флоту РФ, – зазначив Тапінас у своєму Twitter.

It is official. Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it “PEACE Дец” Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

I have launched a voting on my Facebook to name marine drone for Ukraine crowdfunded and bought by Lithuanians. This is how poll leader looks after just 19 minutes of voting with almost 5k votes pic.twitter.com/0SbkBOOZxw — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 16, 2022

Це перший морський безпілотник, придбаний для України іншою державою.

– Проголосували, обрали, відправили до Києва… “Запрошення” Литви до миру незабаром відпливе до Чорного моря разом із першою флотилією з шести морських безпілотників, – уточнив журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Тапінас додав, що зараз литовці збирають кошти на другий морський дрон. Наразі вже зібрано €149 тис., або 62% від вартості безпілотника.

Як відомо, головне завдання флоту морських дронів – захистити акваторію Чорного та Азовського морів, а також мирні міста від крилатих ракет РФ, які російські війська запускають зі своїх кораблів. Українська влада очікує, що новий флот також допоможе розблокувати зерновий коридор, який періодично намагається заблокувати Росія.

Загалом до флоту мають увійти 100 дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 млн грн.

Перший морський дрон, закуплений в рамках платформи United24, отримав назву Херсон.

На сайті Офісу президента наголошується, що морський дрон є засекреченою та унікальною українською розробкою. Безпілотник має систему автопілотування, відеопідсистеми (наприклад, нічного бачення), резервні модулі зв’язку та бойову частину, оснащений спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ.

Джерело: Twitter-акаунт Андрюса Тапінаса, Facebook Андрюса Тапінаса

Фото: Andrius Tapinas/Twitter