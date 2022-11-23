Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму

Листопад, 23 в 13:23

Депутати Європарламенту 23 листопада проголосували за резолюцію про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Цей документ підтримали більшість депутатів – 494, проти – 58, ще 44 – утрималися.

– Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені РФ та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, визнає Росію державою, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби, – йдеться у документі.

У резолюції також є заклик до Ради ЄС включити російську ПВК Вагнера та інші мілітаризовані угруповання, до переліку осіб та груп, що залучені до терористичної діяльності.

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Євродепутати також наголосили на необхідності притягнення до відповідальності держав та окремих осіб, які підтримують збройну агресію Росії, а також посилюють її військові потужності.

Крім того, Європарламент підтримує міжнародні та національні процеси з розслідування злочинів, здійснених під час агресивної війни РФ проти України, та створення спеціального трибуналу.

Відповідно євродепутати вважають, що необхідно об’єднати зусилля для створення компенсаційного механізму, який має включати створення міжнародного реєстру завданої шкоди та механізми взаємодії із українською владою.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення Європарламенту, наголосив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму.

Вітаю рішення @Europarl_EN про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

Два дні тому Парламентська асамблея НАТО також визнала Росію державою-терористом, а також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.