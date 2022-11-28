Листопад, 28 в 6:37

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак планує зберегти або збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Про це йдеться у першій великій зовнішньополітичній промові Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада.

Наголошується, що військова та політична підтримка України британським урядом залишається незмінною, попри те, що Бориса Джонсона змінила на посаді прем’єр-міністра Ліз Трасс, а потім Ріші Сунак.

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– Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року. І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони, – сказав британський прем’єр.

У вересні Сполучене Королівство заявило, що є другим за величиною донором військової допомоги Україні після Сполучених Штатів. Цього року Британія надала допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів).

Нагадаємо, 19 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом в Україну.

Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія продовжить надавати допомогу Україні доти, доки наша країна не досягне миру і безпеки.

За словами Сунака, Україна отримає 120 спеціальних зенітних гармат, а також радіолокаційні станції.