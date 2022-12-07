Грудень, 07 в 14:17

Правоохоронці Німеччини проводять масштабну спецоперацію проти загальнонаціональної мережі правих екстремістів, рейхсбюргерів, прихильників теорій змови та колишніх військових, які планували насильницький переворот у країні.

Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

З раннього ранку 3 тис. поліціянтів обшукали понад 130 будинків та квартир по всій Німеччині.

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Як повідомляється, до екстремістської мережі входять 52 підозрюваних, 25 з яких вже заарештували. Це одна з найбільших антитерористичних операцій за багато років.

Наголошується, що до мережі змовників причетний 71-річний принц Генріх XIII та колишня депутатка парламенту від націоналістичної партії Альтернатива для Німеччини Бірґіт Мальзак-Вінкеманн, а також колишній командир спеціального підрозділу бундесверу.

У середу вранці, за кілька хвилин до початку обшуків, один із підозрюваних написав у Telegram: Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров’я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0.

За даними слідства, структура ділилася на політичне крило, яке отримало назву Рада, і військове крило, завданням якого було збройне повалення влади.

Група почала діяти з листопада 2021 року. Вони вважали, що держпереворот можна здійснити лише за допомогою військових засобів та насильства щодо представників держави. За версією слідства, окремі змовники також розглядали напад на Бундестаг та захоплення депутатів у заручники.

Також змовники вже підготували тіньовий кабінет. Наприклад, принца Генріха XIII вже обрали як можливого нового главу держави. Протягом десятиліть принц говорив, що має право на великі землі та маєтки у Тюрингії. Обрали й “кабінет міністрів”. Зазначається, що суддя, колишня депутатка бундестагу Бірґіт Мальсак-Вінкеманн, за словами її друзів, також є прихильницею теорії змови руху QAnon.

Восени угруповання планувало вирушити до Рейхстагу, поліція почала готуватися до затримань, але учасники угруповання так і не відвідали будівлю парламенту.

Як повідомляють у федеральній прокуратурі, серед затриманих є громадянка Росії Віталія Б., яка у червні відвідувала консульство Росії у Лейпцигу. Це консульство відвідував і принц Генріх XIII.

Наразі служби безпеки Німеччини також перевіряють можливі зв’язки представників угруповання з Росією.