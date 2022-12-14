Грудень, 13 в 22:36

Адміністрація американського лідера Джо Байдена завершує підготовку планів щодо надання Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника Білого дому.

За даними каналу, про відправку Patriot до України може бути оголошено вже цього тижня.

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Зазначається, що план Пентагону ще повинен схвалити міністр оборони США Ллойд Остін. Після цього рішення буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

Три джерела повідомили CNN, що буде ухвалено позитивне рішення щодо Patriot.

Наразі незрозуміло, скільки американських зенітних ракетних комплексів Patriot може отримати Україна. Однак типова батарея цього ЗРК включає радар, який виявляє та відстежує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію управління, а також до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети.

За словами співрозмовників CNN, після затвердження рішення Patriot будуть оперативно відправлені Україні “найближчими днями”. Українські військові тренуватимуться на цих системах на базі армії США в Німеччині.

Україна неодноразово закликала Вашингтон надати ЗРК Patriot, які є ефективними для перехоплення балістичних і крилатих ракет, особливо на тлі регулярних ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Однак у Білому домі не поспішали це робити через логістичні проблеми доставки та складність в обслуговуванні комплексів.

За даними CNN, думку адміністрації Байдена змінила “реальність того, що відбувається на місці”, а саме масовані ракетні атаки РФ на територію України.

На відміну від менших систем протиповітряної оборони, ракетні батареї Patriot потребують значно більших екіпажів: для їх належної експлуатації потрібні десятки людей. А тренування з їх використання зазвичай тривають кілька місяців.

Водночас комплекси Patriot вважаються одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків. Ці ЗРК потенційно зможуть збивати російські ракети та літаки на великій відстані від їхніх цілей в Україні.

Це буде найефективніша далекобійна система оборони, яку Україна може отримати від союзників.

За словами офіційних осіб США, комплекси Patriot також допоможуть захистити повітряний простір країн НАТО у Східній Європі.

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк спрогнозував, що Україна швидко отримає від партнерів усю необхідну номенклатуру зброї, зокрема комплекси Patriot, танки Abrams та Leopard.

А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна може отримати американські ЗРК Patriot вже на наступному етапі війни.