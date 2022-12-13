ЄС розморозив гроші для Угорщини, щоб та не блокувала допомогу Україні

Грудень, 13 в 14:11

Європейський Союз уклав угоду з Угорщиною, щоб Будапешт зняв вето щодо ключових питань ЄС, зокрема виділення Україні пакету допомоги розміром €18 млрд.

Країни ЄС погодилися знизити заморожування виплат для Угорщини з €7,5 млрд до 6,3 млрд.

Крім того, Будапешту схвалили план витрат €5,8 млрд до фондів відновлення через пандемію коронавірусу.

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Кошти Угорщина отримає за умови, що завершить 27 антикорупційних та судових реформ.

Таким чином почати виплати Україні ЄС зможе вже з січня після схвалення пакету допомоги Європарламентом.

До слова, угоду між ЄС та Угорщиною видання Рolitico називає перемогою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який своїм вето місяцями домагався від Брюсселя коштів ЄС.

На його користь, вважають у ЗМІ, працювала система ЄС, яка вимагає одностайності щодо багатьох важливих рішень, а також бажання Євросоюзу зберегти єдність на тлі війни Росії проти України.

Водночас, додають у Рolitico, немає жодних гарантій, що Угорщина зможе здійснити обіцяні реформи для розблокування коштів.

Нагадаємо, що 10 грудня Рада ЄС затвердила пакет допомоги Україні в розмірі €18 млрд та передала його до схвалення Європарламентом.

Пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України в 2023 році.

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