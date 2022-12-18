Для стримування РФ: Британія передала ЗСУ чергову партію ракет Brimstone 2

Грудень, 18 в 6:57

Велика Британія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.

Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії.

Як наголосили в оборонному відомстві, це передбачено пакетом допомоги Україні від Великої Британії.

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– Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії, – зазначили в Міноборони.

???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces. This aid has played a crucial role in stalling Russian advances. ???????? #StandWithUkraine ????????pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022

Нагадаємо, що місяць тому до України вже надходила аналогічна допомога.

Відомо, що високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, але ЗСУ використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, із наземних установок – близько 12 км.

Така зброя призначена для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence