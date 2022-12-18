Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Для стримування РФ: Британія передала ЗСУ чергову партію ракет Brimstone 2

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Відправлення ракет Brimstone 2

Велика Британія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.

Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії.

Як наголосили в оборонному відомстві, це передбачено пакетом допомоги Україні від Великої Британії.

Зараз дивляться

– Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії, – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що місяць тому до України вже надходила аналогічна допомога.

Відомо, що високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, але ЗСУ використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, із наземних установок – близько 12 км.

Така зброя призначена для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка