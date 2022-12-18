Для стримування РФ: Британія передала ЗСУ чергову партію ракет Brimstone 2
Велика Британія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.
Про це йдеться у Twitter Міноборони Великої Британії.
Як наголосили в оборонному відомстві, це передбачено пакетом допомоги Україні від Великої Британії.
– Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії, – зазначили в Міноборони.
???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.
This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.
???????? #StandWithUkraine ????????pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022
Нагадаємо, що місяць тому до України вже надходила аналогічна допомога.
Відомо, що високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, але ЗСУ використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.
Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, із наземних установок – близько 12 км.
Така зброя призначена для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.
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Джерело: Ministry of Defence