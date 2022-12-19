Грудень, 19 в 16:12

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав світових лідерів ігнорувати будь-які заяви Москви про припинення вогню, поки з України не будуть виведені російські війська.

Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF), яка проходить у Латвії.

Сунак попередив, що РФ може використати заяви про начебто припинення вогню для посилення та перегрупування своїх військ.

Зараз дивляться

– Ми повинні чітко розуміти, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би хибний заклик, РФ використала б його для перегрупування, посилення своїх військ. І поки вони не відступлять із захоплених територій, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів, – наголосив політик.

Сунак зазначив, що натомість Україні потрібно надати більше військової допомоги, зокрема додаткові системи ППО, артилерію та бронетехніку. За словами прем’єра Британії, слід і надалі зосереджуватися на “пониженні спроможності РФ перегруповуватися та поповнювати запаси”.

Йдеться про порушення ланцюгів постачання до Росії та припинення міжнародної підтримки агресора. Сунак висловився за рішучу реакцію на адресу Ірану за постачання дронів-камікадзе до Москви.

Заява Ріші Сунака пролунала після того, як Велика Британія анонсувала поставку сотень тисяч артилерійських боєприпасів у рамках свого нового пакету допомоги на 2023 рік.

На зустрічі JEF сьогодні виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів країн Європи збільшити постачання зброї, особливо ППО для України, щоб створити стовідсотковий повітряний щит.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджав, що Кремль може використати тему переговорів з Україною для переозброєння своєї армії та підготовки нової атаки.