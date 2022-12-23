Грудень, 23 в 13:19

Після того, як США зобов’язалися поставити Україні зенітний ракетний комплекс Patriot, уряд Німеччини вивчає можливість надання більшої підтримки українським військовим для захисту від російських повітряних атак.

Про це поінформувала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує видання RND.

Журналісти зазначають, що оскільки Сполучені Штати пообіцяли передати Україні Patriot, уряд ФРН може наслідувати цей приклад.

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– На тлі постачання Patriot ми також ще раз розглянемо, що ще ми можемо поставити, тому що ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя, – наголосила Бербок, коментуючи рішення Вашингтона.

Як відомо, Україна тривалий час закликала США надати ЗРК Patriot для захисту неба від ракетних атак РФ. Ці системи ППО є ефективними для перехоплення балістичних та крилатих ракет.

21 грудня, під час візиту президента Володимира Зеленського до США, Вашингтон оголосив про черговий пакет військової допомоги для України на $1,8 млрд. До нього вперше увійшла батарея Patriot.

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) також мають ці комплекси на озброєнні. Берлін нещодавно запевнив Польщу, що три системи Patriot будуть розгорнуті на її території.

Раніше Варшава запропонувала Берліну розмістити ці Patriot на Заході України, проте в Німеччині на це не погодилися. Як пояснювали в МЗС країни, ФРН не має на складах ракетних комплексів Patriot, які можна було б передати Україні. А наявні комплекси ППО належать до системи колективної оборони НАТО.

Водночас Німеччина вже поставила нашій державі інші види ППО, зокрема систему Iris-Т, яка може захистити ціле місто від ракетних атак. Крім того, Україна отримала 30 зенітних установок Gepard.

Наразі плануються поставки ще трьох систем Iris-Т та семи Gepard.

Джерело: RND