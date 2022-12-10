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У Німеччині пояснили, чому не погодилися надати Україні системи ППО Patriot

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Системи ППО Patriot
Фото: Depositphotos

Німеччина не має на складах зенітних ракетних комплексів Patriot, які можна було б передати Україні. Наявні комплекси ППО належать до системи колективної оборони НАТО.

Про це заявив державний міністр МЗС Німеччини Тобіас Лінднер в інтерв’ю Голосу Америки на полях Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.

Наразі Польща та Німеччина ведуть переговори про розміщення систем ППО Patriot на польській території. Раніше Варшава запропонувала Берліну розмістити ці комплексу в західній Україні, проте в ФРН на це не пристали.

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Це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot, – зазначив Лінднер, коментуючи рішення німецького уряду.

За його словами, Берлін пропонує розгорнути Patriot на східному фланзі НАТО, щоб гарантувати безпеку Польщі.

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Лінднер також повідомив, що Німеччина зараз не готова обговорювати питання членства України в НАТО, доки не завершилася розв’язана РФ повномасштабна війна.

– Питання вступу України до НАТО – це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, не йдеться про те, що РФ, наприклад, може накласти вето на будь-що, – розповів він.

Міністр уточнив, що країни мають суверенне право вирішувати, до яких блоків приєднуватися. А НАТО має право вирішувати, приймати ці країни чи ні.

Водночас Лінднер запевнив, що Берлін підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде потрібно: в гуманітарній та військовій сферах, а також у відбудові. Й ця допомога має підтримку серед німецького суспільства.

Лінднер також озвучив позицію німецького уряду, що Україна має право завдавати ударів по військових цілях, які знаходяться за межами країни. Так, 5 грудня з’явилася інформація про вибухи на російських авіабазах в Енгельсі (Саратовська область) та Дягілєво поблизу Рязані. Україна не підтверджувала, що атаки здійснили українські військові.

– Я не можу робити жодних припущень щодо того, що саме сталося і хто це був, але речник нашого уряду вчора, з юридичної точки зору, пояснив, що під час війни також існують законні військові цілі. І я повинен наголосити на військових цілях за межами української території, а значить, в Росії, – заявив Лінднер.

Прокоментував він і нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надати РФ “гарантії безпеки в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів”. Міністр наголосив, що Москва уже мала всі необхідні гарантії, проте відмовилася від них.

Лінднер звернув увагу на Установчий договір НАТО-РФ, де прописано що військовий блок може приймати до свого складу нові країни, але не розміщуватиме на їхніх територіях значні війська на постійній основі. Міністр пояснив, що це й були гарантії безпеки для РФ.

– На даний момент я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру, – додав він.

Як відомо, наприкінці листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що в блоці тривають дискусії щодо передачі Україні комплексів Patriot.

6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава не передаватиме Україні системи ППО Patriot через позицію Німеччини.

Джерело: Голос Америки
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