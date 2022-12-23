У Білому домі назвали умови для зустрічі Байдена з Путіним
Президент США Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це заявив речник Білого дому зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі.
За його словами, Байден готовий зустрітися з Путіним за умови, якщо президент Росії буде готовий до переговорів.
– Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, – сказав Джон Кірбі.
Раніше американський лідер особисто казав, що готовий до переговорів із президентом Путіним, але за умов, що той готовий показати зацікавленість до припинення війни в Україні.
Водночас 22 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що продовження надання підтримки Україні є найкращим способом змусити Росію до переговорів щодо мирного завершення війни.
Водночас очільник Держдепу сумнівається у перспективах мирних переговорів, оскільки Росія шукає “фіктивний вихід із ситуації” та не продемонструвала серйозності своїх намірів щодо переговорів.