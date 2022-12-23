Грудень, 23 в 1:09

Президент США Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це заявив речник Білого дому зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, Байден готовий зустрітися з Путіним за умови, якщо президент Росії буде готовий до переговорів.

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– Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, – сказав Джон Кірбі.

Раніше американський лідер особисто казав, що готовий до переговорів із президентом Путіним, але за умов, що той готовий показати зацікавленість до припинення війни в Україні.

Водночас 22 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що продовження надання підтримки Україні є найкращим способом змусити Росію до переговорів щодо мирного завершення війни.

Водночас очільник Держдепу сумнівається у перспективах мирних переговорів, оскільки Росія шукає “фіктивний вихід із ситуації” та не продемонструвала серйозності своїх намірів щодо переговорів.