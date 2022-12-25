Грудень, 24 в 22:38

Туреччина бажає припинення вогню та встановлення миру на території України, але війна триватиме у 2023 році.

Про це заявив турецький міністр оборони Хулусі Акар, повідомляє Anadolu Agency.

За його словами, Анкара має бажання, щоб Росія та Україна домовились про гуманітарне припинення вогню, а згодом змогло б наступити і повне, після чого можна було б розпочати переговори.

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– Туреччина продовжує наполегливо і рішуче працювати над цим питанням. Ми за те, щоб війна закінчилася і настав мир, – заявив він.

Хулусі Акар також додав, що турецький президент Таїп Реджеп Ердоган підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму.

– Схоже, що ця війна не закінчиться легко. Підтримка США, Європи та Заходу триває. Відповідно, є підготовка, є плани, є гроші, закладені в бюджети. З іншого боку, є заяви Росії. Коли ми об’єднаємо все це, то не буде помилкою сказати, що ця війна, швидше за все, продовжиться у 2023 році, попри всі наші добрі наміри, припинення вогню і побажання миру, – заявив турецький очільник Міноборони.

Міністр додав, що Туреччина відкрита до дипломатичного способу розв’язання війни.

На початку грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна побачить чіткішу картину щодо російсько-української війни до весни наступного року.

1 грудня американський президент Джо Байден готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, але за умов, що той готовий показати зацікавленість до припинення війни в Україні. Згодом він повторив цю тезу, але від російського диктатора відповіді на цей крок не прозвучало.