Голови Міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протокол про вступ своїх країн до НАТО.

Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунджеску.

Перед підписанням виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який заявив, що цей день є історичним моментом для Швеції та Фінляндії та нагадав про довгий шлях країн до вступу.

Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що ще 1994 року його країна приєдналася до програми НАТО щодо партнерства заради миру. Нині Фінляндія дедалі більше зацікавлена у зміцненні євроатлантичної безпеки.

Очільниця МЗС Швеції Анн Крістін Лінде також назвала цей день історичним для її країни та НАТО. Вона подякувала членам Альянсу за підтримку на шляху до вступу. Наступним кроком, за словами Анн Лінде, буде ратифікація кожним членом НАТО протоколів щодо вступу Швеції та Фінляндії.

[LIVE] ???? Watch Secretary General @jensstoltenberg’s opening remarks ahead of the signature of the #NATO Accession Protocols for #Finland and #Sweden together with ???????? Foreign Minister @Haavisto and ???????? Foreign Minister @AnnLinde https://t.co/4DJ8r55rrE

— Oana Lungescu (@NATOpress) July 5, 2022