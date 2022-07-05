Липень, 05 в 11:36

Голови Міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протокол про вступ своїх країн до НАТО.

Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунджеску.

Перед підписанням виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який заявив, що цей день є історичним моментом для Швеції та Фінляндії та нагадав про довгий шлях країн до вступу.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми формально підпишемо протоколи про вступ. Двері НАТО залишаються відкритими для європейських демократій, які хочуть і поділяють наші принципи безпеки. Цей день для Швеції і Фінляндії настав. Тепер ми будемо ще сильніші, а наші люди у ще більшій безпеці, – наголосив генсек НАТО.

Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що ще 1994 року його країна приєдналася до програми НАТО щодо партнерства заради миру. Нині Фінляндія дедалі більше зацікавлена у зміцненні євроатлантичної безпеки.

Очільниця МЗС Швеції Анн Крістін Лінде також назвала цей день історичним для її країни та НАТО. Вона подякувала членам Альянсу за підтримку на шляху до вступу. Наступним кроком, за словами Анн Лінде, буде ратифікація кожним членом НАТО протоколів щодо вступу Швеції та Фінляндії.

[LIVE] ???? Watch Secretary General @jensstoltenberg’s opening remarks ahead of the signature of the #NATO Accession Protocols for #Finland and #Sweden together with ???????? Foreign Minister @Haavisto and ???????? Foreign Minister @AnnLinde https://t.co/4DJ8r55rrE — Oana Lungescu (@NATOpress) July 5, 2022

Церемонія підписання відбувається 5 липня у Брюсселі у штаб-квартирі Альянсу.

На саміті НАТО в Мадриді Швеція та Фінляндія отримали офіційне запрошення вступити до Альянсу.

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що в Європі поза межами України можлива війна.