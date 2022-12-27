Грудень, 27 в 18:58

Влада Австрії активно готується до можливого масштабного відключення електроенергії в країні (блекауту) на тлі війни РФ проти України.

Про це повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.

На її думку, вірогідність того, що в деяких частинах Євросоюзу вже найближчим часом відбуватимуться відключення світла, є дуже високою.

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– Питання не в тому, чи буде блекаут, а в тому, коли він станеться. Ризик широкомасштабного відключення електроенергії значно зріс унаслідок війни в Україні. Для Путіна хакерські атаки на західні енергосистеми є засобом гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Ми маємо підготуватися до відключень електрики в Австрії та в інших країнах Європи, – наголосила Таннер.

За її словами, австрійська влада систематично інформує мешканців країни про можливі відключення електрики. Військові, поліція, пожежники, асоціації цивільної оборони проводять регулярні спільні навчання, як діяти в умовах блекауту. Інколи навчання проходять за участю муніципалітетів та шкіл.

У громадських місцях на території Австрії людям роздають спеціальні брошури з порадами, як діяти в разі блекауту а також як завчасно підготуватися до нього (наприклад, зберігати продукти).

Крім того, в країні проходять інформаційні заходи, під час яких імітують відключення електрики.

Таннер уточнила, що в австрійській армії регулярно проводяться тренування на випадок кризових ситуації з відключенням електроенергії.

Країна планує до 2025 року інвестувати €180 млн в створення “острівців безпеки”, які матимуть достатню кількість електроенергії та зможуть автономно працювати щонайменше два тижні.

Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України країни Європи готувалися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку. Це було пов’язано із наростаючою енергетичною кризою, яку штучно створила Росія, обмежуючи постачання енергоресурсів до ЄС.

Тоді Міноборони Австрії опублікувало інструкцію для громадян на випадок блекауту.

Джерело: Die Welt