МЗС Білорусі викликало посла України, якому заявили “рішучий протест”

Грудень, 29 в 17:59

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима після інцидентом з падіння ракети на території Білорусі.

За словами білоруської сторони, це нібито була “українська ракета” С-300.

— У МЗС було викликано посла України Ігоря Кізіма, якому було заявлено рішучий протест, – йдеться у повідомленні.

У білоруському відомстві написали, що у напрямку території Білорусі було “зафіксовано пуск з території України зенітної керованої ракети С-300”.

Зараз дивляться

Білоруська сторона стверджує, що ракету збила їхня система ППО. А також, що уламки ракети виявили на сільськогосподарському полі в районі села Горбаха Іванівського району Брестської області.

Окрім цього МЗС Білорусі заявило, що вони вимагають негайного проведення розслідування обставин запуску ракети та покарання винних.

Зранку 29 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Українські сили ППО збили 54 ракети із 69 випущених.

Джерело: МЗС Білорусі