Якщо союзники діятимуть так само: уряд Німеччини готовий конфіскувати російські активи

Січень, 03 в 21:07

Німеччина готова використати заморожені російські активи, що нараховують мільярди євро, та спрямувати їх на відбудову України. Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Умовою для цього називають юридичну підставу, а також тотожні дії союзників.

Зазначається, що уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України про виплату Росією воєнних репарацій, але поки що не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації активів у російської держави.

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Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок є давнім прихильником більш жорстокої позиції щодо Кремля та наполягає на арешті принаймні частини заморожених активів. Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили чиновники.

За даними видання, міністр фінансів Крістіан Лінднер більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може “створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у юридичну трясовину”.

ЄС і країни G7 заморозили близько €300 млрд резервів російського центрального банку. ЄС також заблокував близько €19 млрд активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не остаточні. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

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Зазначається, що замість загальної конфіскації вигіднішим шляхом з юридичної точки зору могла б стати конфіскація активів осіб, причетних до російських воєнних злочинів. Однак на розгляд таких справ можуть піти роки.

Bloomberg пише, що рішення Берліна може дати новий імпульс дискусіям у Євросоюзі та чинити тиск на США, щоб вони конфіскували активи, зокрема резерви центрального банку РФ, які були заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії та примусу до виплати військових репарацій Україні.