Бербок розповіла, чому Європі так важливо продовжувати поставки зброї для України

Січень, 04 в 15:47

Берлін шукає подальші способи допомогти Україні захистити свій народ та інфраструктуру.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи під час пресконференції у Лісабоні зі своїм португальським колегою.

Вона підкреслила, що будь-яке зниження рішучості Європи щодо цього питання стане благом для Москви.

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— Цього року ми повинні захистити та далі розвивати спільну європейську єдність, яка зробила нас сильними минулого року, — сказала Бербок.

За її словами, до 24 лютого Європейський Союз зробив усе можливе, щоб зупинити війну в Україні, але російський диктатор Володимир Путін не мав інших думок, окрім як знищити сусідню країну.

Бербок додала, що позиція Путіна є причиною того, чому “важливо продовжувати поставки зброї, щоб Україна могла захистити себе та захистити життя людей”.

Напередодні агенство Bloomberg з посиланням на чиновників писало, що Анналена Бербок є давнім прихильником більш жорстокої позиції щодо Кремля та наполягає на арешті принаймні частини заморожених активів.