Бербок розповіла, чому Європі так важливо продовжувати поставки зброї для України
Берлін шукає подальші способи допомогти Україні захистити свій народ та інфраструктуру.
Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи під час пресконференції у Лісабоні зі своїм португальським колегою.
Вона підкреслила, що будь-яке зниження рішучості Європи щодо цього питання стане благом для Москви.
— Цього року ми повинні захистити та далі розвивати спільну європейську єдність, яка зробила нас сильними минулого року, — сказала Бербок.
За її словами, до 24 лютого Європейський Союз зробив усе можливе, щоб зупинити війну в Україні, але російський диктатор Володимир Путін не мав інших думок, окрім як знищити сусідню країну.
Бербок додала, що позиція Путіна є причиною того, чому “важливо продовжувати поставки зброї, щоб Україна могла захистити себе та захистити життя людей”.
Напередодні агенство Bloomberg з посиланням на чиновників писало, що Анналена Бербок є давнім прихильником більш жорстокої позиції щодо Кремля та наполягає на арешті принаймні частини заморожених активів.