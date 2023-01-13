Захоплення росіянами Бахмута і Соледара не матиме стратегічного впливу на війну – Білий дім

Січень, 13 в 15:05

У Білому домі заявили, що перемога росіян у Соледарі чи навіть у Бахмуті мало що означатиме для загальної траєкторії війни.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час спілкування з журналістами у Білому домі.

— Навіть якщо і Бахмут, і Соледар потраплять до рук росіян, це не матиме стратегічного впливу на саму війну, — сказав він.

Кірбі додав, що такий хід подій “точно не зупинить чи сповільнить українців”.

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Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначили, що ймовірне захоплення Соледару не є оперативно-важливим розвитком ситуації, і навряд чи означає швидке оточення Бахмута.

Також ISW наголошує, що у російському інформаційному просторі перебільшують значення Соледару, який у кращому разі є “пірровою тактичною перемогою Росії”.

13 січня речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що російські окупаційні війська не контролюють Соледар. Тож заяви міністерства оборони РФ про начебто захоплення цього населеного пункту “увечері 12 січня” не відповідають дійсності.