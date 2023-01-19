Під ударом опиняться два міста України: польський генерал про можливий новий напад з РФ

Січень, 19 в 13:53

Росія може напасти на Україну з власної території, а розмови про напад з білоруського напрямку можуть бути відверненням уваги.

Про це заявив польський генерал та військовий експерт з боїв в Україні Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю BBC Україна.

На його думку, ймовірність повторного наступу існує, але Росія діятиме вже за іншим сценарієм.

Зараз дивляться

— Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили. Вони проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 млн осіб. З них 300 тис. мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

Скшипчак припускає, що РФ може вдарити саме звідти та рухатися у південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро.

— За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з’єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара. Дехто вважає, що росіяни знову підуть на Київ. Путін дійсно хотів захопити українську столицю та посадити там свого намісника. Але йому це не вдалося. В цьому сенсі він уже програв цю війну. Путін не зможе керувати українським народом. Після всього, що сталося, цей народ зненавидів Росію.

Польський генерал каже, що Путін, вочевидь, вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків. Тієї, яку застосував у 2014-му, коли захопив Луганськ та Донецьк.

— Найімовірніше, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська область. Чи вдасться йому це зробити, залежите від вас і від нас – Заходу. Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території. Ключ до перемоги України – в руках Заходу.

Він переконаний, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу зброєю Україні, включно з далекобійними ракетами, танками й літаками.

Наразі США не бачать жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб фізично проникнути на територію України.