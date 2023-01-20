Буде більше того, що потрібно Україні – речник Марка Міллі про Рамштайн 20 січня

Січень, 20 в 8:49

Сполучені Штати під час засідання Контактної групи з питань оборони України, імовірно, зроблять оголошення про черговий PDA, тобто Presidential Drawdown Authority.

Це механізм, що дозволяє президенту передавати військові матеріали з баз та складів Збройних сил США без консультацій із Конгресом у межах установлених цим органом максимальних стель для обсягів таких поставок.

– У PDA буде більше того, що Україні потрібно, – зазначив полковник Пентагону, речник Об’єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер.

Водночас Дейв Батлер наголосив, що Сполучені Штати надають лише частину того, що передбачено загальною підтримкою країн світу.

Зараз дивляться – На зустрічі, де головуватиме міністр оборони США Ллойд Остін, а поряд із ним сидітиме мій керівник – генерал Марк Міллі, триватиме обговорення деталей із міністрами оборони країн та деякими з начальників оборони, – наголосив речник Об’єднаного комітету начальників штабів США. Тож, каже Дейв Батлер, кожна країна зробить свій внесок у допомогу Україні. – Я не хочу говорити від імені інших країн, але, я думаю, ви побачите чимало результатів цієї зустрічі, як це було після багатьох попередніх, – наголосив Дейв Батлер. Зауважимо, що сьогодні, 20 січня, орієнтовно об 11:00 на авіабазі Повітряних сил США Рамштайн у Німеччині почнеться восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group, або зустріч у форматі Рамштайн). Питання допомоги Україны обговорюватимуть міністри оборони з близько 50 країн світу. Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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