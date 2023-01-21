Січень, 21 в 13:00

Офіційні представники країн Великої сімки (G7) під час віртуальної зустрічі заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо домовилися переглянути рівень обмеження ціни на експорт російської нафти пізніше, ніж планувалося: у березні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Обмеження цін на російську сиру нафту нині впливає на падіння доходів Росії від її експорту та стабілізацію світових поставок енергоресурсів.

Зараз дивляться Учасники зустрічі погодилися з підходом, який передбачатиме два окремі ліміти на додаток до ліміту для сирої нафти: один ліміт для продуктів, таких як дизельне пальне, та один для продуктів, таких як мазут. Такий підхід дозволить краще вивіряти політику граничних цін на нафтопродукти з огляду на широкий діапазон ринкових цін для цих продуктів та враховувати події на світових ринках після запровадження обмежень на нафтопродукти. Читайте Санкції в дії. РФ втрачає понад $170 млн щодня через обмеження цін на нафту – Bloomberg 2 грудня країни ЄС, G7 та Австралія домовилися про граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем. Вона становить $60 за барель.

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