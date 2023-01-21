У Міноборони Чехії спростували готовність віддати Україні танки Leopard
Інформація ЗМІ про те, що Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України, не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві чеського Міністерства оборони.
– Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні, – кажуть в оборонному відомстві.
Більш того, заперечують також обговорення цього питання на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн 20 січня.
– Так само неправдивими є припущення, що Чехія отримає американські танки Abrams замість танків Leopard, – кажуть в Міноборони Чехії.
Напередодні видання FAZ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомило про те, що Чехія та Словаччина нібито висловили готовність передати Україні 30 танків Leopard, які вони отримали від Німеччини як компенсацію за передані Києву Т-72 радянського зразка.
За планом, Берлін повинен постачати по два танки за місяць, перші Словаччина та Чехія, ймовірно, вже отримали.
Джерело: Європейська правда