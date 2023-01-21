У Міноборони Чехії спростували готовність віддати Україні танки Leopard

Січень, 21 в 10:30

Інформація ЗМІ про те, що Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України, не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві чеського Міністерства оборони.

– Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні, – кажуть в оборонному відомстві.

Більш того, заперечують також обговорення цього питання на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн 20 січня.

– Так само неправдивими є припущення, що Чехія отримає американські танки Abrams замість танків Leopard, – кажуть в Міноборони Чехії.

Напередодні видання FAZ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомило про те, що Чехія та Словаччина нібито висловили готовність передати Україні 30 танків Leopard, які вони отримали від Німеччини як компенсацію за передані Києву Т-72 радянського зразка.

Зараз дивляться За планом, Берлін повинен постачати по два танки за місяць, перші Словаччина та Чехія, ймовірно, вже отримали. Читайте ЗСУ почнуть навчання на Leopard. Резніков заявив про прорив за результатами Рамштайну Джерело: Європейська правда

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