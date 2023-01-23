Танки для України: чому ми так б’ємось за Leopard і чим хороші Abrams, Challenger та Leclerc

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначає, що в найближчі два місяці, в лютому-березні 2023 року, будуть відбуватись активні бойові дії в Донецькій та Луганській областях.

Україна щоденно готується як до можливості наступу, щоб відбивати захоплені росіянами території, так і до оборони на випадок активізації загарбників на різних частинах фронту. А тому особлива увага приділяється танкам, без яких на цьому етапі війни обійтись неможливо.

Багато очікувань, пов’язаних з танками, було від останнього засідання Рамштайну. Частина з них справдилась. Так, Британія пообіцяла надати свої танки Challenger 2, Польща та Марокко поділяться своїми Т-72Б, а уряд Франції розглядає передачу їхніх Leclerc Україні.

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До того ж, Польща збирає коаліцію країн, які могли б поділитись німецькими Leopard 2, що перебувають на їхньому озброєнні, однак для цього необхідно отримати згоду ФРН – країни-виробника.

Таким чином, серед танків, які може отримати Київ – Leopard, Abrams, Challenger та Leclerc. Що це за танки, які їхні характеристики та як вони допоможуть у сучасних бойових діях на території України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Підсумки Рамштайну-8

Експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука, військовий та політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів у коментарі Фактам ICTV, що він, як і багато хто, очікував, що Німеччина все ж погодиться передати Україні танки Leopard 2. Однак поки що навколо цього питання продовжують точитися дискусії.

Водночас Україні пообіцяли британські Challenger, 8 ЗРК Avenger, ракети для систем NASAMS, 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 позашляховиків, 19 гаубиць, тисячі артилерійських снарядів, ППО Patriot та вертольоти.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наступна, дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) відбудеться уже в лютому 2023 року.

Він не став зазначати, чи будуть на зустрічі продовжувати тему танків, які ніяк не затвердять, однак повідомив, що завдяки наполегливій роботі наших воїнів Україна отримує більше довіри, а це означає – що й більше зброї.

В Офісі президента припускають, що Рамштайн-9 буде саме авіаційним, і на це звернув увагу Коваленко, адже небо – це теж частина фронту, в якій ЗСУ потребують нової техніки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у себе в соцмережах, що надання Україні винищувачів F-16 фактично розблоковане, хоча наразі ще рано говорити про те, коли та скільки літаків нам дадуть.

Тим часом старший аналітик Фонду Повернись живим, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Микола Бєлєсков підкреслив, що на фоні того, що ми критично залежні від західного озброєння, добре, що нам щось дають – особливо якщо враховувати, що останні два пакети від США й інших країн більші, ніж те, що нам давали в останньому кварталі минулого року.

– Це однозначно позитив. Найбільший позитив по легкій бронетехніці, далі по артилерії, найменше поки що по танках. Але навіть того, що нам пообіцяли, вистачить, щоб сформувати дві-три бригади різної потужності. По стандартах НАТО – це ціла дивізія, що доволі непогано, – заявив він.

Бєлєсков звернув увагу, що хоча ми й не отримали від Німеччини танки Leopard, Берлін пообіцяв допомогу на €1 млрд, включно з ППО – а це така ж актуальна проблема, як і ведення дій на землі.

Характеристики німецького танка Leopard 2

Передача цих танків була серед топ-тем останнього Рамштайну. Напередодні польський президент Анджей Дуда оголосив, що готовий передати Україні роту (14 машин) Leopard-2, якщо ФРН розблокує можливість такої поставки.

А 23 січня польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава вже офіційно звернулася до Німеччини із запитом на постачання Україні танків Leopard 2.

Німецькими танками на своєму озброєнні готові поділитись і країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія, – які разом з Польщею закликали ФРН дозволити таку передачу.

Однак німецький уряд продовжує вагатись, через що у Берліні навіть відбулась акція протесту.

Проте є й позитивний прорив – за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, хоч Німеччина не погодила постачання Leopard 2, українські військовослужбовці вже можуть розпочати навчання на цих танках.

Факти ICTV запитали у військового експерта Миколи Бєлєскова, чому Україна та союзники так активно працюють саме над отриманням танків Leopard 2 – в чому їх особливість порівняно з іншими можливими варіантами.

– В рамках військових дій ми щось втрачаємо, нам потрібно поповнювати запаси, і варіантів було рівно два – якщо ми кажемо про масовість, то це або Abrams, або Leopard. Американці поки що не готові говорити про Abrams. Як наслідок – активно говорили про Leopard, намагались створити відповідний фон, в першу чергу британці своїм кроком з надання Challenger, але поки що безрезультатно, – пояснив експерт.

Він зазначив, що Leopard, поряд з Abrams, – це єдиний масовий основний бойовий танк на Заході, який може задовольнити наші потреби – тому що ні Challenger, ні Leclerc на це не здатні.

У цього танка є багато різних варіацій, проте Україна, за словами Бєлєскова, може розраховувати на німецькі Leopard 2А4.

– Він доволі масовий, можливо, не найсучасніший – йому не вистачає додаткового бронювання, яке йде у наступних модифікаціях. Не вистачає додаткової оптики, яка більш потужна у новіших версіях. Але навіть так це непогана модель, яка переважає все те, що є на озброєнні як у нас, так і в РФ, – повідомив аналітик.

Leopard 2А4 розробляли з 1985 по 1992 рік. Компанія-виробник, Krauss-Maffei Wegmann, подає такі характеристики цього танка:

екіпаж – 4 людини;

швидкість – до 70 км/год;

вага – 55 т.

Ця модифікація оснащена захистом екіпажу від мін та ручних протитанкових засобів, має комбіновану систему нічного бачення водія від Zeiss та цифрову командно-інформаційну систему.

Військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи вірогідність передачі такого танка українській армії в майбутньому, зазначив, що це питання буде так чи так вирішене, хоча й хотілося б, щоб це відбулось якомога швидше.

Характеристики американського Abrams

Американські танки часто згадуються як можливий варіант підтримки української армії, подібний до німецьких Leopard. Адже основний бойовий танк M1 Abrams – найбільш поширений в армії США.

Підживлюють цю тему і в Німеччині – канцлер Олаф Шольц, до прикладу, озвучував варіант із розблокуванням Leopard після того, як США дадуть Україні свої Abrams.

Ці два танки багато в чому подібні, адже, за даними Defense Express, вони мали фактично одного й того самого попередника – його спільно розробляли конструктори цих двох країн.

Повідомляється, що головна мета, з якою створювався Abrams, так само, як і Leopard – протистояння радянським танкам.

– Вогнева потужність цих машин ідентична. Але система управління вогнем, за рахунок новіших пакетів оновлення Abrams, може вважатися кращою… Рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4, – йдеться в порівнянні цих машин від Defense Express.

Польська армія має певну кількість Abrams на своєму озброєнні, тож українські екіпажі цілком могли б навчати там.

Характеристики Abrams включають:

екіпаж – 4 людини;

двигун – 1 500 к.с;

калібр гармати – 120 мм;

швидкість – до 68 км/год;

вага – 66,8 т;

вартість од.– $6,21 млн.

Характеристики французького Leclerc

Французькі танки Leclerc, можливо, з’являться на українському озброєнні навіть раніше, ніж німецькі Leopard чи американські Abrams – принаймні, президент Еммануель Макрон не виключає таку передачу, хоч і не окреслює часові рамки.

Так, Макрон повідомив, що вже попросив свого міністра збройних сил “попрацювати над цим”.

Відомо, що Leclerc були розроблені у 1980-ті роки, однак серійно їх почали виробляти у 1990 році на підприємстві концерну Nexter.

Головна особливість і відмінність цих танків від інших – це автоматичне зарядження, завдяки чому екіпаж зменшили з класичних чотирьох осіб до трьох. Також у Leclerc значно знизили масу броні, що допомогло збільшити рухливість машини.

Ця техніка має величезну кількість складного електронного обладнання, що позначилось на її ціні та вартості обслуговування – Leclerc вважається одним із найдорожчих у світі.

Так, навіть станом на 2011 рік його ціна становила $9,3 млн.

Характеристики Leclerc:

маса – 54,6 т;

гармата – 120-мм CN-120-26;

боєкомплект – 40 боєприпасів;

потужність двигуна – 1 500 к.с.;

швидкість руху – до 72 км/год.

Через високу ціну велику кількість Leclerc мають на озброєнні хіба що самі французи (406) та Об’єднані Арабські Емірати, які можуть собі дозволити таку дороговартісну техніку (338).

Ще одна особливість цієї техніки в тому, що такий танк може проїхати без дозаправлення до 547 км.

Характеристики британського Challenger 2

Британці обіцяють, що Україна отримає від них 14 Challenger 2, які є основним танком сухопутних військ Великої Британії.

Вони перебувають на службі британської армії з 1998 року та мають певні особливості, порівняно з тими ж Leopard та Abrams. Насамперед – йдеться про снаряди, адже їм необхідні тільки свої боєприпаси.

Також Challenger має броню, особливості якої виробники намагаються тримати в секреті. Системи управління вогнем цих танків включають цифрову систему, командирську панораму, тепловізори, лазерні далекоміри та багато іншого. Вони мають дуже високу швидкість перенесення вогню – башта таких танків обертається на 360 градусів всього лише за 9 сек. Для порівняння – Т-72 витрачають на це 20 сек.

Характеристики Challenger, за даними виробника:

швидкість до 56 км/год;

120-мм гармата L30;

гармата 7,62 мм та кулемет;

2 незалежні системи нічного бачення.

Військовий експерт Микола Бєлєсков розповів, що усі ці танки – плюс-мінус подібні, особливо – за основним озброєнням, якщо не враховувати швидкість, яка відрізняється.

– Основне озброєння у них однакове, і функціонал в них однаковий – підтримка піхоти в ближньому бою, розвиток прориву, якщо це якась наступальна операція. Вони підходять і для оборони, і для наступу. Це інструмент, який сам по собі, звичайно, не дозволить переломити бойові дії на свою користь, але без якого сучасна війна неможлива, – підкреслив він.

На питання про те, скільки танків потрібно Україні на цьому етапі війни, Бєлєсков зазначив, що, за оцінками західних експертів, потрібно щонайменш 100 одиниць.

– Тобто до однієї танкової бригади, яку можна поєднати з легшою броньою, яку пообіцяли, і створити одну потужну бронетанкову дивізію. Створити або резерв для оборонних дій, або ешелон прориву для наступальних, – резюмував аналітик.