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Україна бореться за спільні цінності і має виграти цю війну – голова Єврокомісії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Україна має абсолютну підтримку з боку Європейського Союзу в боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.

Про це в суботу, 28 січня, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у промові на заході своєї партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у німецькому Дюссельдорфі.

– Ми стоїмо на боці України без будь-яких “якщо” та “але”, – зазначила вона.

Голова Єврокомісії додала, що Україна має перемогти в розв’язаній РФ війні, щоб захистити європейські цінності.

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– Україна бореться за наші спільні цінності, вона бореться за повагу до міжнародного права та за принципи демократії. І тому Україна має виграти цю війну, – наголосила вона.

Ця заява пролунала напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися вже наступного тижня в Києві. Саміт заплановано на 3 лютого.

Під час цього заходу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільниками Європейської Ради та Єврокомісії Шарлем Мішелем і Урсулою фон дер Ляєн. Серед тем саміту буде подальша фінансова та військова підтримка України в умовах війни.

Крім того, однією з ключових тем буде вступ нашої держави до Євросоюзу.

Напередодні саміту, 2 лютого, Київ відвідає делегація єврокомісарів, які зустрінуться з представниками української влади.

Джерела: The Guardian, The Telegraph
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