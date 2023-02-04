Португалія підтвердила відправлення танків Leopard 2 в Україну

Лютий, 04 в 14:14

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта 4 лютого заявив про рішення уряду надати Україні німецькі танки Leopard 2, але не уточнив кількість.

За його словами, зараз тривають переговори з Німеччиною про отримання деталей, необхідних для ремонту бойової техніки, що вийшла з ладу.

– Наразі ми працюємо над тим, щоб мати можливість відправити деякі з наших танків. Я знаю, скільки танків буде відправлено в Україну, але про це буде оголошено у відповідний час, – зазначив Кошта.

Наразі армія Португалії має 37 таких танків, з яких лише 12 повністю готові до експлуатації.

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Нещодавно португальські ЗМІ повідомили, що Україна може отримати від Португалії чотири танки Leopard. 2.