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Шана Україні та її народу: Макрон вручив Зеленському орден

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Шана Україні та її народу: Макрон вручив Зеленському орден

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

– Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність та самовідданість, – написав у Twitter Еммануель Макрон.

Варто зауважити, що орден Почесного легіону – це найвища нагорода у Франції, яку президент вручає за військові або цивільні заслуги.

Після вручення відзнаки очільники України та Франції обійнялись, а потім ще довго тримались за руки.

Такий жест з боку Еммануеля Макрона розчулив Володимира Зеленського.

– Це занадто висока нагорода для мене. Звичайно, ця відзнака адресована всьому українському народу.

Велика честь бути тут. Дякую за всю Вашу допомогу! – сказав Володимир Зеленський.

Президент України прибув до Франції ввечері 8 лютого після того, як відвідав із робочим візитом Велику Британію.

Там глава держави зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом III, українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії, а також виступив перед парламентом.

Це друга закордонна поїздка Володимира Зеленського з часу повномасштабного вторгнення.

21 грудня президент України відвідав США, щоб зустрітися з очільником країни Джо Байденом та виступити перед Конгресом.

Тоді, повертаючись до України, Володимир Зеленський у Польщі зустрівся із своїм колегою Анджеєм Дудою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Emmanuel Macron

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