Шана Україні та її народу: Макрон вручив Зеленському орден
Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.
– Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність та самовідданість, – написав у Twitter Еммануель Макрон.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023Зараз дивляться
Варто зауважити, що орден Почесного легіону – це найвища нагорода у Франції, яку президент вручає за військові або цивільні заслуги.
Після вручення відзнаки очільники України та Франції обійнялись, а потім ще довго тримались за руки.
Такий жест з боку Еммануеля Макрона розчулив Володимира Зеленського.
– Це занадто висока нагорода для мене. Звичайно, ця відзнака адресована всьому українському народу.
Велика честь бути тут. Дякую за всю Вашу допомогу! – сказав Володимир Зеленський.
Президент України прибув до Франції ввечері 8 лютого після того, як відвідав із робочим візитом Велику Британію.
Там глава держави зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом III, українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії, а також виступив перед парламентом.
Це друга закордонна поїздка Володимира Зеленського з часу повномасштабного вторгнення.
21 грудня президент України відвідав США, щоб зустрітися з очільником країни Джо Байденом та виступити перед Конгресом.
Тоді, повертаючись до України, Володимир Зеленський у Польщі зустрівся із своїм колегою Анджеєм Дудою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Emmanuel Macron