Лютий, 11 в 14:06

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак після візиту президента Володимира Зеленського пообіцяв надати Україні більше військової допомоги. Зараз точаться дискусії про те, чи ця допомога повинна включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadows класу повітря-поверхня.

Британському виданню The Times джерела в українській обороні підтвердили, що Київ готовий використати ракети великої дальності для удару по окупантах у Криму.

Ракети Harpoon коштують близько 1,2 млн фунтів стерлінгів кожна і мають максимальну дальність польоту 150 миль (241 км).

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Ракети Storm Shadow коштують близько 2,2 млн фунтів стерлінгів і можуть стріляти по цілях на відстані до 350 миль (563 км). Хоча експортні версії мають значно меншу дальність.

Наразі ведуться переговори про те, скільки саме ракет великої дальності Велика Британія може передати Україні. При цьому пом’якшилося побоювання союзників, що удари по Криму можуть призвести до ескалації конфлікту – Захід вважає Крим територією України, а не Росії. Відповідно, Крим є законною ціллю України.

Минулого тижня президент США Джо Байден включив до останнього пакета американської допомоги снаряди наземного базування малого діаметра (GLSDB), здатні вражати цілі на відстані 150 км.

Україна після передачі GLSDB пообіцяла не вражати цілей на території Росії, але не виключила Крим.

У Королівському оборонному аналітичному центрі заявили, що Заходу необхідно надати Україні зброю більшої дальності поразки, щоб ЗСУ могли завдавати ударів по російських складах боєприпасів у глибокому тилу.

В останні місяці путінські війська почали відводити свої командні пункти та склади зброї якнайдалі від лінії фронту, оскільки українці успішно їх знищували за допомогою американських ракетних установок.

Протикорабельні ракети Harpoon, які вже передані Україні Данією, можуть бути адаптовані для стрільби з вантажівок, хоча за атаки наземних цілей вони будуть менш точними.

Ракети Storm Shadow також можна буде запускати із землі, але ймовірніше, що вони будуть встановлені на українських літаках.