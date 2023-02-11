Президент Фінляндії вважає, що його країна та Швеція вступлять до НАТО до липня 2023 року
Фінляндія та Швеція стануть членами організації Північноатлантичного договору до липневого саміту блоку.
Таку думку висловив президент Фінляндії Саулі Ніїністе в інтерв’ю фінському агентству новин STT.
— Фінляндія і Швеція візьмуть участь як повноправні члени НАТО в липневому саміті блоку у Вільнюсі. Якщо членство не буде досягнуто до наступного літа, весь процес вступу до НАТО стане ще більш проблематичним, – заявив він.
За його словами, затримка у членстві нових країн є проблемою для НАТО. Він зазначив, що “багато держав-членів НАТО здивовані перебігом процесу”.
На думку Ніїністе, основною перешкодою на шляху до членства в НАТО для цих двох країн, стала позиція турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Він також припустив, шо зрушення у його позиції можуть статися після переговорів із США.
Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.
Наразі із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в союзі поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Наприкінці минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Швеція та Фінляндія офіційно приєднаються до НАТО у 2023 році. Він не озвучив більш точні терміни, проте висловив “абсолютну впевненість”, що ратифікація цього рішення членами НАТО завершиться найближчим часом.
Джерело: Sveriges Radio