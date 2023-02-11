Президент Фінляндії вважає, що його країна та Швеція вступлять до НАТО до липня 2023 року

Лютий, 11 в 15:39

Фінляндія та Швеція стануть членами організації Північноатлантичного договору до липневого саміту блоку.

Таку думку висловив президент Фінляндії Саулі Ніїністе в інтерв’ю фінському агентству новин STT.

— Фінляндія і Швеція візьмуть участь як повноправні члени НАТО в липневому саміті блоку у Вільнюсі. Якщо членство не буде досягнуто до наступного літа, весь процес вступу до НАТО стане ще більш проблематичним, – заявив він.

За його словами, затримка у членстві нових країн є проблемою для НАТО. Він зазначив, що “багато держав-членів НАТО здивовані перебігом процесу”.

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На думку Ніїністе, основною перешкодою на шляху до членства в НАТО для цих двох країн, стала позиція турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Він також припустив, шо зрушення у його позиції можуть статися після переговорів із США.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

Наразі із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в союзі поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Наприкінці минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Швеція та Фінляндія офіційно приєднаються до НАТО у 2023 році. Він не озвучив більш точні терміни, проте висловив “абсолютну впевненість”, що ратифікація цього рішення членами НАТО завершиться найближчим часом.

Джерело: Sveriges Radio