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Росія готується до нового наступу навесні – Кірбі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін взимку намагається поповнити бойові підрозділи російської армії та переозброїти їх, щоб навесні відновити наступальні дії в Україні.

Про це заявив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, саме тому США та союзники протягом останніх тижнів збільшили пакети допомоги Україні у сфері безпеки, “щоб допомогти підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні”.

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– Ми очікуємо, що з покращенням погоди бойові дії, ймовірно, стануть більш запеклими, – наголосив Кірбі.

Водночас в Офісі президента вважають, що російські війська вже розпочали новий масштабний наступ, про який попереджала українська розвідка.

Зокрема, йдеться про активні бойові дії у Луганській та Донецькій областях.

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Джерело: White House
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