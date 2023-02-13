Лютий, 13 в 14:38

До десятого пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ можуть увійти обмеження проти ще кількох російських банків, а також десятків організацій та фізичних осіб.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела в дипломатичних та політичних колах.

За даними журналістів, на вихідних пресслужба президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн поінформувала послів ЄС, які обмеження увійдуть до десятого пакету санкцій проти Росії. Його обговорюватимуть уже цього тижня.

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За даними Politico, санкційний пакет передбачає:

1. Фінансові санкції проти чотирьох банків РФ, зокрема проти найбільшого приватного банку Альфа-банк, заснованого російським мільярдером Михайлом Фрідманом.

2. Заборона для громадян Росії працювати в радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у ЄС (зокрема в сфері постачань газу чи електропостачання).

3. Нові санкції проти 130 організацій та фізичних осіб зі списку, запропонованого Польщею, країнами Балтії, Німеччиною, Францією та іншими членами Євросоюзу.

До списку потрапили: російські воєначальники; представники “влади”, призначені РФ на тимчасово окупованих територіях України; російські пропагандисти, які працюють для державних ЗМІ Росії; компанії та приватні особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями РФ або ПВК Вагнера (зокрема, в Малі та Ірані, який звинувачують у продажу дронів російським військам).

4. Додаткові торговельні заборони на імпорт до Євросоюзу російської гуми, асфальту та бітуму. Крім того, пропонується заборонити експорт до РФ товарів з Європейського Союзу, зокрема вантажівок, будівельних машин, інших важких транспортних засобів.

5. Додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

Крім того, в Євросоюзі планують запровадити санкції проти дубайської судноплавної компанії, яку підозрюють у допомозі РФ обходити обмеження на експорт нафти. Вважається, що ця компанія придбала кілька російських нафтових танкерів, які більше не могли перевозити нафту через санкції ЄС. А у власності ОАЕ танкери знову можуть транспортувати “чорне золото”.

За словами джерел Politico, наразі незрозуміло, чи потраплять діаманти в санкційний список.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет проти Росії в середу, 15 лютого. Євросоюз планує затвердити санкції до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тобто до 24 лютого.

Варто зазначити, що під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти російських виробників ракет та дронів, а також атомної галузі РФ.