Лютий, 13 в 15:19

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Північноатлантичного Союзу збільшать і продовжать підтримку України, а також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін готується не до миру, а до нового наступу в Україні.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО 14-15 лютого.

— Через майже рік після вторгнення президент Путін не готується до миру. Він починає нові наступальні дії, – сказав Столтенберг .

Генсек додав, що до зустрічі НАТО у вівторок приєднається міністр оборони України Олексій Резніков, з яким буде спільно вирішено нагальні проблеми України.

Зараз дивляться

— Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги та досягнення справедливого та сталого миру, – додав він.

Столтенберг назвав війну Росії проти України “змаганням логістики” та закликав передавати Україні військову допомогу швидше.

— Зрозуміло, що ми у логістичних перегонах. Ключові засоби, такі як боєприпаси, паливо та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість урятує життя, – переконаний він.

У зв’язку з цим Столтенберг запевнив, що союзники посилюватимуть підтримку України. Він привітав нещодавні заяви союзників про нові танки, важке озброєння та навчання для України і зазначив, що очікує подальших поставок.

В українській розвідці стверджують, що росіянам бракує ресурсів для нового масованого наступу на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. За словами представника ГУР Міноборони Андрія Черняка, ворог планує найближчими тижнями активізуватися на Сході і зараз намагається знайти слабкі місця в нашій обороні.

У Білому дому вважають, що такий наступ РФ можливий навесні, відповідно прогнозують запеклі бої, коли потепліє.