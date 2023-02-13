Лютий, 13 в 17:36

Кількість жертв масштабних землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 36 тис.

Вже тиждень рятувальники продовжують розбирати завали, у пошуках постраждалих, але шанси знайти живих людей зменшуються з кожною хвилиною.

Едуардо Рейносо, професор мексиканського університету, який вивчав смерті у зруйнованих під час землетрусу будинках, розповів, що шанси на виживання під уламками “різко падають через п’ять днів і близькі до нуля через дев’ять днів, хоча були й винятки”.

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За офіційними даними, у Туреччині підтверджено 31 643 загиблих.

Через тиждень після найпотужнішого землетрусу у турецькій провінції Хатай врятували жінку. Найде Умай пролежала під завалами 175 год і вижила.

На допомогу в ліквідації наслідків землетрусу до Туреччини відправили 87 українських рятувальників. Пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС України було обстежено 340 зруйнованих будівель та споруд, розібрано 107 завалів, деблоковано тіла 26 осіб.

– Ситуацію погіршують низькі температури та неправильна конструкція будівель, через яку будинки розвалилися на дрібні шматки, майже не залишивши простору для виживання, – повідомляє влада Туреччини.

У Туреччині за будівництво таких будівель уже як мінімум 131 особа перебуває під слідством.

У суботу, 11 лютого, на Кіпрі затримали власника будівельної компанії Хасана Альпаргюна. Прокуратура міста Адана видала ордер на затримання 62 осіб у зв’язку із розслідуванням.

Також заарештували Мехмета Яшара Джошкуна, який є підрядником Rönesans Residence, багатоповерхового будинку класу люкс у провінції Хатай.

Його було затримано владою в аеропорту Стамбула в п’ятницю при спробі втечі до Чорногорії.

Як повідомляють у CNN, волонтерська організація Білі шоломи оголосила про завершення своїх операцій з пошуку та порятунку тих, хто вижив у контрольованих повстанцями районах на півночі та північному заході Сирії.

– Наші команди провели 108 год роботи в більш ніж 40 містах, селищах і селах на північному заході Сирії, в ході яких було повністю розібрано близько 479 зруйнованих та 1 481 частково зруйнованих житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих у Сирії становить 4 574 людини, включаючи понад 3 160 у регіонах, контрольованих опозицією, і 1 414 у районах, контрольованих урядом.