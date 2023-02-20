Поки Україна не стане членом НАТО, США мають бути для неї гарантом безпеки – Годжес

Лютий, 20 в 15:53

Поки Україна не стане членом НАТО, Сполучені Штати мають бути гарантом безпеки для України. Таку заяву під час Мюнхенської безпекової конференції 2023 заявив колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес.

Про це повідомляє Голос Америки.

Генерал висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від окупантів, та вже на наступній Мюнхенській конференції з безпеки це стане головною темою

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– Я сподіваюся, що через рік ми з вами будемо сидіти на Мюнхенській безпековій конференції, і говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат вже залишив Донбас, і що повні літаки з українськими дітьми на борту повертаються назад до України із Росії. Я вважаю все це дуже ймовірним, – сказав Годжес.

Також генерал зазначив, що сподівається, що світ і міжнародна спільнота створить трибунал, щоби притягнути Путіна і та його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів.

– Доки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, звісно, я думаю, що ви побачите, як багато інших націй будуть вишиковуватися у чергу, аби допомогти відбудувати Україну, – зауважив Годжес.

Нагадаємо, армія США оголосила про укладення контрактів на $522 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Зокрема, замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, пише агентство AFP.

Постачання нових боєприпасів заплановано на березень.