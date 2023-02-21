Рада ЄС продовжила на рік санкції проти РФ через окупацію нею низки областей України

Лютий, 21 в 10:14

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити санкції проти Росії до 24 лютого 2024 року.

Про це повідомляється в офіційному журналі на сайті Ради ЄС.

Так, 6 жовтня 2022 року Рада ЄС у відповідь на незаконну окупацію Росією частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України ухвалила рішення про розширення санкцій щодо РФ.

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Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

ЄС продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій як порушення міжнародного права.

На підставі перегляду рішення 2022/266 та з урахуванням незаконних дій Російської Федерації проти України, що тривають, обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року, – йдеться в тексті документа.

Рішення набуде чинності 22 лютого і стосуватиметься санкцій, які ввели 23 лютого 2022 року у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом”.

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Раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонував запровадити санкції проти майже 100 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за військову діяльність, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію.