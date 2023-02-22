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Білоруські прикордонники скаржаться на “погрозливі” жести з боку українських військових

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
український прикордонник

У Прикордонному комітеті Білорусі знову скаржаться на “погрозливі та непристойні жести” з боку українських військових на адресу білоруських прикордонників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського комітету у Telegram.

Окрім “погрозливих та непристойних жестів” білоруський прикордонний комітет назвав дії українських військових “провокаційними”.

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Також у комітеті нарікають на те, що продовжується “демонстративне мінування суміжної з Білоруссю території”.

У Білорусі вже не вперше жаліються на “образливі жести” з боку українських військових. На початку січня вони опублікували кадри, на яких український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить пальцем по горлу.

Днями у ГУР зазначали, що у російських окупаційних військ немає достатньо сил та засобів для повторного вторгнення в Україну з території Білорусі в найближчі два-три тижні.

За словами представника розвідки Андрія Черняка, воєнна розвідка України цілодобово моніторить ситуацію з військами РФ на території Білорусі, а також спроби Кремля повністю втягнути білорусів у повномасштабну війну проти України.

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