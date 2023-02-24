Австралія та Нова Зеландія у річницю війни посилили санкції проти Росії
Уряд Австралії оголосив про нові санкційні обмеження щодо Росії в річницю воєнного вторгнення в Україну.
Про це йдеться у заяві на сайті уряду.
Так, персональні санкції та заборона на поїздки зачеплять 90 осіб, а адресні фінансові санкції запроваджено проти 40 організацій.
До нових підсанкційних осіб входять російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров’я.
Також санкції стосуватимуться:
- Концерну Калашніков – одного з найбільших виробників зброї в Росії,
- розробника підводних човнів Адміралтейські верфі,
- авіакомпанії Туполєв,
- конструктора-ракетника РКБ ім. Макєєва,
- виробника бойових машин піхоти Курганмашзавод.
Уряд зазначає, що Австралія вже запровадила понад 1000 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Крім того, Австралія передасть Україні безпілотники, які забезпечать розвідку та спостереження на полі бою.
Також про нові санкції проти РФ оголосив і уряд Нової Зеландії.
– Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією незаконних дій Росії, – заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.
Санкції запроваджено проти 87 російських осіб, а саме: політичних діячів, які мають стратегічне значення для Росії та близьких до Путіна.
Сюди входять члени центральної виборчої комісії РФ, які прагнули узаконити зазіхання на суверенітет України за допомогою бутафорських референдумів у незаконно анексованих регіонах України, – зазначає Наная Махута.
Також під санкції потрапили військові, які відігравали активну роль у розв’язуванні та веденні війни.
– Як і з нашими попередніми санкціями, вони автоматично поширюються на родичів та поплічників перелічених осіб, – заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії.