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Достатньо одного пункту: в Білому домі відповіли на “мирний план” Китаю

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Білий дім
Фото: Depositphotos

Війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки вторгнення РФ – лише забаганка російського диктатора Володимира Путіна.

Так, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував оприлюднений Китаєм так званий мирний план із 12 пунктів, в якому Пекін закликає до припинення бойових дій в Україні та позиціонує себе як посередника між Москвою і Києвом.

– Моя перша реакція на це – вони могли б зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету усіх країн. Ця війна може закінчитися завтра, якщо Росія припинить напад на Україну і виведе свої війська. Це була війна вибору, і її розв’язав Путін, – пояснив він.

Салліван наголосив, що ніхто не нападав на саму Росію – ні Україна, ні США, ні НАТО.

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Перед цим Китай оприлюднив мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни РФ проти України, що налічує 12 пунктів.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні було б бажано зустрітися з Китаєм і обговорити мирну ініціативу, яку вони пропонують.

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Джерело: CNN
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