Лютий, 27 в 11:07

Сьогодні, 27 лютого, Рада ООН з прав людини розпочинає сесію, яка продовжить розслідування воєнних злочинів Росії на території України.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що тема війни в Україні буде основною на відкритті щорічної сесії найвищого органу ООН з прав людини у Женеві.

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Нагадаємо, що нещодавно Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виведення російських військ з України.

– Ми очікуємо, що ця сесія покаже, як показала Генеральна асамблея ООН… що світ стоїть пліч-о-пліч з Україною, – заявив посол Великої Британії Саймон Менлі.

Засідання Ради ООН з прав людини триватиме рекордні шість тижнів. У понеділок виступить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Крім того, протягом чотирьох днів планується виступ майже 150 міністрів та очільників держав та урядів. Серед них будуть високопоставлені дипломати США, Китаю, України та Ірану. У четвер на засіданні має виступити заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

А ось постпред України Євгенія Філіпенко вважає, що Росії не має бути на сесії, оскільки вона не заслуговує перебувати в цьому органі ООН.

Однією з ключових резолюцій буде розширення розслідування злочинів, скоєних російськими військовими в Україні.