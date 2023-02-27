Виведення з експлуатації навіть одного А-50 – значна втрата для РФ: експерт про вибухи у Мачулищах
У неділю, 26 лютого, на аеродромі Мачулищі під Мінськом було пошкоджено російський літак А-50 з модифікацією У. Росія має всього дев’ять літаків А-50, причому з модифікацією У – лише шість.
Про пошкодження літака повідомив Telegram-канал OSINT-групи Беларускі Гаюн.
Головний редактор The War Zone Тайлер Роговей розповів про значення А-50 для Росії та що може означати така втрата.
Він зазначає, що атаку на аеродром наразі підтвердити складно, але якби це сталося, це було б значною втратою для російських ВПС і, залежно від того, як це було здійснено, може бути ознакою розвитку фронту та того, що буде у повномасштабній війні, яка триває вже рік.
Супутникове зображення за 19 лютого показує А-50 у його звичному місці на білоруській авіабазі.
This image was taken on Feb. 19 showing Russia’s A-50 Mainstay AEW&C jet in its usual spot at Machulishchy AB south of Minsk. Reports state that it was damaged in a drone attack today which would…
(PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION) pic.twitter.com/tqyqWPVCMB
— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) February 26, 2023
У різних джерелах стверджується, що літак був атакований за допомогою безпілотника та пошкоджений, якщо не знищений. Є також твердження, що це було зроблено партизанами у Білорусі.
— А-50 – це активи з дуже низькою щільністю, які користуються високим попитом і є однією з головних переваг Росії перед Україною з точки зору повітряної війни. A-50 забезпечує загальне повітряне спостереження та повітряне командування та контроль, – вказує Роговей.
Він також додає, що літаки типу А-50 забезпечують критично важливу здатність “погляду вниз” радіолокаційного спостереження для повітряних операцій Росії.
Таким чином, вони не тільки можуть створювати “повітряну картину” в глибині України, але це включає також виявлення літаків, що низько летять, і які не можуть побачити віддалені наземні радари.
Роговей додає, що навіть виведення з експлуатації одного А-50, нехай навіть на обмежений період часу, було б значною втратою для ВПС Росії.
За його словами, з огляду на те, що Україна, ймовірно, отримає нові засоби для нанесення ударів великої дальності, російська авіація незабаром може виявитися під більшим ризиком на землі в усьому регіоні, але наявність партизанських груп, які діють у безпосередній близькості від місця їхнього базування, є ще більшою загрозою.
Що сталося?
26 лютого на аеродромі Мачулищі у Білорусі, який розташований за 12 км від Мінська, пролунали вибухи.
За даними Telegram-каналу BYPOL, внаслідок вибухів пошкоджено передню та центральну частини літака, пошкоджено авіоніку та антену РЛС.
Беларускі Гаюн із посиланням на джерела повідомляє, що літак А-50 атакували за допомогою двох дронів. Крім цього, стверджується, що силовикам вдалося знайти сумку з пультами управління від безпілотників.
Джерело: The War Zone