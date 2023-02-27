Лютий, 27 в 13:59

У неділю, 26 лютого, на аеродромі Мачулищі під Мінськом було пошкоджено російський літак А-50 з модифікацією У. Росія має всього дев’ять літаків А-50, причому з модифікацією У – лише шість.

Про пошкодження літака повідомив Telegram-канал OSINT-групи Беларускі Гаюн.

Головний редактор The War Zone Тайлер Роговей розповів про значення А-50 для Росії та що може означати така втрата.

Зараз дивляться

Він зазначає, що атаку на аеродром наразі підтвердити складно, але якби це сталося, це було б значною втратою для російських ВПС і, залежно від того, як це було здійснено, може бути ознакою розвитку фронту та того, що буде у повномасштабній війні, яка триває вже рік.

Супутникове зображення за 19 лютого показує А-50 у його звичному місці на білоруській авіабазі.

This image was taken on Feb. 19 showing Russia’s A-50 Mainstay AEW&C jet in its usual spot at Machulishchy AB south of Minsk. Reports state that it was damaged in a drone attack today which would…

(PHOTO © 2023 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION) pic.twitter.com/tqyqWPVCMB — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) February 26, 2023

У різних джерелах стверджується, що літак був атакований за допомогою безпілотника та пошкоджений, якщо не знищений. Є також твердження, що це було зроблено партизанами у Білорусі.

— А-50 – це активи з дуже низькою щільністю, які користуються високим попитом і є однією з головних переваг Росії перед Україною з точки зору повітряної війни. A-50 забезпечує загальне повітряне спостереження та повітряне командування та контроль, – вказує Роговей.

Він також додає, що літаки типу А-50 забезпечують критично важливу здатність “погляду вниз” радіолокаційного спостереження для повітряних операцій Росії.

Таким чином, вони не тільки можуть створювати “повітряну картину” в глибині України, але це включає також виявлення літаків, що низько летять, і які не можуть побачити віддалені наземні радари.

Роговей додає, що навіть виведення з експлуатації одного А-50, нехай навіть на обмежений період часу, було б значною втратою для ВПС Росії.

За його словами, з огляду на те, що Україна, ймовірно, отримає нові засоби для нанесення ударів великої дальності, російська авіація незабаром може виявитися під більшим ризиком на землі в усьому регіоні, але наявність партизанських груп, які діють у безпосередній близькості від місця їхнього базування, є ще більшою загрозою.

Що сталося?

26 лютого на аеродромі Мачулищі у Білорусі, який розташований за 12 км від Мінська, пролунали вибухи.

За даними Telegram-каналу BYPOL, внаслідок вибухів пошкоджено передню та центральну частини літака, пошкоджено авіоніку та антену РЛС.

Беларускі Гаюн із посиланням на джерела повідомляє, що літак А-50 атакували за допомогою двох дронів. Крім цього, стверджується, що силовикам вдалося знайти сумку з пультами управління від безпілотників.

Джерело: The War Zone