У неділю, 26 лютого, на аеродромі Мачулищі під Мінськом було пошкоджено російський літак А-50 з модифікацією У. Росія має всього дев’ять літаків А-50, причому з модифікацією У – лише шість.

Про пошкодження літака повідомив Telegram-канал OSINT-групи Беларускі Гаюн.

Головний редактор The War Zone Тайлер Роговей розповів про значення А-50 для Росії та що може означати така втрата.

Він зазначає, що атаку на аеродром наразі підтвердити складно, але якби це сталося, це було б значною втратою для російських ВПС і, залежно від того, як це було здійснено, може бути ознакою розвитку фронту та того, що буде у повномасштабній війні, яка триває вже рік.

Супутникове зображення за 19 лютого показує А-50 у його звичному місці на білоруській авіабазі.

This image was taken on Feb. 19 showing Russia’s A-50 Mainstay AEW&C jet in its usual spot at Machulishchy AB south of Minsk. Reports state that it was damaged in a drone attack today which would…

