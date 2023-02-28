Лютий, 28 в 11:13

Втрата розвідувального літака A-50, яку поки що офіційно не підтверджено, стала б досить значною для Росії.

Такої думки розвідники Міністерства оборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві наголошують: A-50 має вирішальне значення для РФ.

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Можливості цього літака допомагають росіянам розвідувати, що відбувається в повітряному бойовому просторі, а також координувати роботу винищувачів.

– Після ймовірної втрати А-50 у РФ залишиться в експлуатації шість таких бортів, що ще більше обмежить повітряні операції Росії, – переконані у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що Telegram-канал BYPOL повідомив, що під час вибухів на аеродромі Мачулищі в Білорусі 26 лютого було пошкоджено передню та центральну частини літака А-50, авіоніку й антену РЛС.

Бортову систему раннього попередження А-50 було залучено до участі в спільних російсько-білоруських навчаннях 16 січня – 1 лютого.

19 січня А-50 було помічено в супроводі двох винищувачів МіГ-31К під час вильоту з авіабази Мачулищі.

Цей літак РФ застосовує для радіолокаційної розвідки території України, сканування роботи та розташування засобів протиповітряної оборони, відстеження злету, посадки й напрямку руху української авіації.

А-50 також супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.

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