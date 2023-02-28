Без літака А-50 повітряні операції РФ будуть ще більш обмеженими – розвідка Британії
Втрата розвідувального літака A-50, яку поки що офіційно не підтверджено, стала б досить значною для Росії.
Такої думки розвідники Міністерства оборони Великої Британії.
У британському оборонному відомстві наголошують: A-50 має вирішальне значення для РФ.
Можливості цього літака допомагають росіянам розвідувати, що відбувається в повітряному бойовому просторі, а також координувати роботу винищувачів.
– Після ймовірної втрати А-50 у РФ залишиться в експлуатації шість таких бортів, що ще більше обмежить повітряні операції Росії, – переконані у розвідці Міноборони Великої Британії.
Нагадаємо, що Telegram-канал BYPOL повідомив, що під час вибухів на аеродромі Мачулищі в Білорусі 26 лютого було пошкоджено передню та центральну частини літака А-50, авіоніку й антену РЛС.
Бортову систему раннього попередження А-50 було залучено до участі в спільних російсько-білоруських навчаннях 16 січня – 1 лютого.
19 січня А-50 було помічено в супроводі двох винищувачів МіГ-31К під час вильоту з авіабази Мачулищі.
Цей літак РФ застосовує для радіолокаційної розвідки території України, сканування роботи та розташування засобів протиповітряної оборони, відстеження злету, посадки й напрямку руху української авіації.
А-50 також супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.
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