Березень, 04 в 12:58

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ уже втратила понад 200 тис. осіб убитими та пораненими.

Такі дані озвучив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Виступаючи як почесний гість на традиційному обіді в Гамбурзькій ратуші, він зазначив, що “масштаби цієї війни неймовірні”.

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За даними Каволі, під час боїв в Україні загинули або дістали поранення понад 200 тис. російських солдатів і більш ніж 1 800 офіцерів армії РФ.

Крім того, російські війська втратили понад 2 тис. бойових танків і щодня в середньому витрачають на фронті понад 23 тис. артилерійських снарядів.

Каволі наголосив, що після нападу РФ на нашу країну НАТО має адаптуватися до нової реальності: коли з’являється загроза, аргументом має бути “жорстка сила”.

– Якщо хтось приходить із танком, у вас також повинен бути танк. Проте один із уроків Холодної війни полягає в тому, що точність зброї – це те, що має значення. Крім того, важливі виробничі потужності оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше, – зазначив генерал.

Він також звернув увагу на важливість цивільного лідерства, що продемонструвала війна в Україні.

– Ми навчилися з цього конфлікту, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю та надихнути партнерів, – пояснив Каволі.

Згідно з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України перевищили 152 тис. вбитими. Лише за останню добу українські військові знищили 820 окупантів.

Крім того, РФ втратила на полі бою понад 3,4 тис. танків, 6 683 бойові броньовані машини та 2 414 артилерійських систем.