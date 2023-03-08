Боррель запропонував ЄС виділити €1 млрд на закупівлю боєприпасів для ЗСУ і поповнення власних запасів

Березень, 08 в 20:34

Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що запропонував ЄС витратити €1 млрд на спільну закупівлю боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

– Я пропоную зібрати ще €1 млрд, — сказав він ЗМІ після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Боррель також розповів про розслідування вибухів на газопроводі Північний потік, зазначивши, що поки розслідування триває, зробити висновки неможливо.

Також Євросоюз до кінця березня 2023 року завершить допоміжну тренувальну місію для України, в рамках якої підготовку проходили 11 тис. військовослужбовців ЗСУ.

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Як повідомив Боррель, до кінця року кількість навчених українських військових спеціалістів сягне 30 тис. Він додав, що після слів міністра оборони Олексія Резнікова є чітке повідомлення, що для України здобути мир – означає перемогти у війні.