Україна солідарна з грузинським народом: МЗС України відреагувало на протести у Тбілісі

Березень, 08 в 20:42

Міністерство закордонних справ України заявило, що уважно слідкує за подіями в Тбілісі, де продовжують відбуватися акції протесту проти ухваленого закону про “іноземних агентів”.

— Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест, – йдеться у повідомленні.

Українське відомство також взяло до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про “іноземних агентів”, який підважує діяльність громадянського суспільства.

В МЗС України додали, що поділяють позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам.

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— Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії, – додали у відомстві.

Сьогодні, 8 березня, у містах Грузії продовжилися протести проти законопроєкту про “іноземних агентів”, який, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії і зближує Тбілісі з Москвою.

Увечері мітингувальники висунули дві умови до уряду: звільнити всіх затриманих на вчорашній акції протесту та відкликати законопроєкт “про іноагентів”.