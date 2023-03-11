Данія надасть Україні перші танки Leopard 1 навесні – глава Міноборони

Березень, 11 в 13:46

Данія готова вже навесні передати Україні перші танки Leopard 1 у рамках спільного проєкту з Нідерландами та Німеччиною, заявив виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою танків.

– Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли відправити їх якомога швидше. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує боротьбу України за свободу великою і важливою пожертвою, і ми все ще сподіваємося, що навесні зможемо поставити перші танки, – наголосив він.

Данія запустила проєкт з ремонту танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Спочатку планується якнайшвидше доставити техніку двом батальйонам – це приблизно 80 танків, а загалом – не менше 100.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марком Рютте 17 лютого під час візиту до Києва заявив, що разом із партнерами з Німеччини та Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard.

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Джерело: Міноборони Данії