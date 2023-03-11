Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Данія надасть Україні перші танки Leopard 1 навесні – глава Міноборони

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Leopard-1
Фото: Getty Images

Данія готова вже навесні передати Україні перші танки Leopard 1 у рамках спільного проєкту з Нідерландами та Німеччиною, заявив виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою танків.

– Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли відправити їх якомога швидше. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує боротьбу України за свободу великою і важливою пожертвою, і ми все ще сподіваємося, що навесні зможемо поставити перші танки, – наголосив він.

Данія запустила проєкт з ремонту танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Спочатку планується якнайшвидше доставити техніку двом батальйонам – це приблизно 80 танків, а загалом – не менше 100.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марком Рютте 17 лютого під час візиту до Києва заявив, що разом із партнерами з Німеччини та Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard.

Зараз дивляться
Читайте
Польща відправила Україні ще десять танків Leopard 2 – міністр оборони

Джерело: Міноборони Данії

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка