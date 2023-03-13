Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи про злочини РФ проти України – NYT

Березень, 13 в 16:29

Звинувачення Росії у викраденні українських дітей та навмисне нанесення дарів по цивільній інфраструктурі – Міжнародний кримінальний суд планує відкрити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з повномасштабним вторгненням в Україну.

МКС домагатиметься видання ордерів на арешт кількох осіб, причетних до цих злочинів, пише видання The New York Times з посиланням чиновників, які знайомі з цим процесом.

– Ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту, і з’явилися після місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей та підлітків і відправляла їх до російських таборів перевиховання, а також, що Кремль навмисно обстрілював об’єкти цивільної інфраструктури, – йдеться у публікації.

Прокурор МКС Карім Хан спочатку повинен представити свої обвинувачення колегії суддів із досудового слідства, які вирішать, чи дотримані правові норми для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібно більше доказів.

Зараз дивляться

Однак наразі незрозуміло, кому суд планує пред’явити обвинувачення у кожній справі, оскільки у прокуратурі у відповідь на запит видання заявили, що “не обговорюють публічно деталі, пов’язані з розслідуваннями, що тривають”.

Деякі експерти та дипломати кажуть, що це може бути російський диктатор Володимир Путін, оскільки МКС не визнає імунітет глави держави у справах, пов’язаних з воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.

Ймовірність судового розгляду експерти вважають низькою, оскільки такі справи не розглядаються заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.

Раніше суддя Народного суду в Гаазі Стівен Реп заявив, що для створення трибуналу над Володимиром Путіним та іншими винуватцями війни в Україні необхідне успішне голосування у Генеральній асамблеї ООН.

За його словами, Росія, безумовно, ветуватиме створення такого суду Радбезом ООН, але у неї немає права вето у Генасамблеї.

4 березня генпрокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії, який запрацює влітку 2023 року.

Створення цього центру – перший крок на шляху до створення Спеціального трибуналу з засудження злочину агресії РФ щодо України.