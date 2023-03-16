Кремль завчасно погодив атаку проти безпілотника США – NBS

Березень, 16 в 17:19

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських військових винищувачів СУ-27 проти американського військового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на трьох офіційних осіб США, знайомих з розвідданими.

Російські літаки скинули реактивне паливо на дрон, що є безпрецедентною дією. Розвідка припускає, що наміром росіян було збити MQ-9 з курсу або вимкнути його можливості спостереження.

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– Це був намір російського керівництва бути агресивним у перехопленні, – зауважив один із чиновників.

Один із чиновників сказав, що не отримав ознак того, що наказ був виданий Путіним. Інші офіційні особи відмовилися надати деталі, озвучивши тільки що рішення ухвалювалося на “найвищому рівні”.

Раніше стало відомо, що росіяни вже дісталися місця, де впав MQ-9 Reaper.

Вони активно шукають уламки за допомогою кораблів і літаків, але США не бачать жодних ознак того, що їм вдалося знайти. Велика частина уламків затонула в Чорному морі.

За словами трьох американських чиновників, США навряд чи намагатимуться відновити залишки розбитого безпілотника.

Нагадаємо, що 14 березня над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper зіткнувся з російським винищувачем Су-27.